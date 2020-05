Tras separarse, Laurita Fernández contó hace cuánto no tiene relaciones sexuales

Ya no más de novia con Nicolás Cabré, la bailarina se animó a revelar cuándo dio el último beso y tuvo relaciones.

Hace pocos días Laurita Fernández confirmó que tras casi dos años de noviazgo con Nicolás Cabré la relación se terminó. Ellos pasaron un verano muy juntos en Mar del Plata donde hicieron teatro, pero cuando la temporada terminaba la relación comenzó a tener conflictos y vecinos de la pareja escucharon gritos y vieron a la rubia llorando.

Laurita luego se fue de vacaciones con un amigo a Nueva York, y al regresar había estallado la pandemia de coronavirus y el aislamiento obligatorio. Estuvo 15 días, los que tiene el virus de incubación por volver de un país de alto riesgo, pero pasado ese tiempo, y sin síntomas, se rompió un caño en su casa y la obligó a irse a lo de Cabré.

LEER TAMBIÉN: ¿Se le escapó? El polémico "me gusta" de Laurita Fernández contra Flor Vigna

La convivencia duró muy poquitos días y al volver a su casa a la actriz no le quedó otra que confirmar la separación.

Ahora, desde su redes sociales confesó que hace un mes no tiene relaciones sexuales ni da besos. En un video con una música de tipo religioso de fondo ella escribió “Me estalle” y luego confesó: "Cuando no te chapas ni tenés relación alguna con cualquier ser humano hace un mes".

Sobre la separación, cuando lo confirmó explicó: "Estábamos desencontrados; hay mucho amor pero también tenemos amor propio los dos. Pero decidimos esperar a que todo esto pase y ver si tenemos ganas de seguir acompañándonos. El viaje a NYC fue muy revelador. Me di cuenta que estaba dejando de lado las cosas que me gustaban, no por culpa de Nico".

LEER TAMBIÉN: El palito de Lourdes Sánchez a Laurita Fernández tras confirmar que se separó de Nico Cabré