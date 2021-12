Se separó Christian Petersen de su novia 26 años más joven

NO VA MÁS

Se terminó el amor para Christian Petersen y Sofía Zelaschi. Así lo contó el cocinero de 52 años que salió durante casi dos años con Sofía de 26 años.

Ellos se conocieron cuando la joven fue como participante de “El gran premio de la cocina”, ciclo del que el cocinero es jurado. Cuando finalizó la llevó a trabajar a su restaurante y comenzó el amor.

"No estoy de novio, es una relación bastante particular. Salgo con Sofía, que es un chica que conocí en el Gran Premio de la Cocina. Somos más amigos que novios. Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios en la pandemia. Pasamos la pandemia juntos y hace un mes decidimos ser amigos", contó Petersen a Mitre live.

"Esto porque llegó el verano, el tema de los proyectos pero no somos una pareja convencional, somos diferentes...Siempre una época de amistad, vivimos juntos un tiempo y después cada uno en su casa. Trabajamos juntos también, ella tiene una productora de eventos para catering y yo la estoy ayudando y ella me ayuda mucho", continuó.

"Si fuese más formal diría que no estamos de novios, somos muy amigos. Y fuera un poquito más moderno diría que no la puedo encasillar en ninguna relación. La adoro, podemos estar toda la vida juntos pero no somos nada formal, la familia Ingalls y eso", explicó.