Tras separarse, More Rial se refugió en su familia: “Podemos tener peleas, pero Jorge es mi papá”

En medio de una transmisión en vivo de Instagram, More Rial y Facundo Ambrosioni tuvieron un tenso cruce que sorprendió a los seguidores de ambos. A las pocas horas, ambos confirmaron su ruptura y el deportista dejó la casa en la que vivían junto al hijo de Ambos, Francesco Benicio, en Villa Devoto.

A dos semanas de esto, More aseguró que no hay posibilidades de volver a internarlo con el futbolista. Vale recordar que la hija del conductor de “Intrusos”, América, y Ambrosioni ya se habían dado una segunda oportunidad a fines de año pero las cosas no funcionaron.

“No hay más chances de volver con Facu. Se agotaron los tickets de esa película. No sé si es buen o mal o mal padre, pero es el padre al fin. Que se ocupe de hacer las cosas bien y pasarle lo que le corresponde al bebe. No colaboraba en nada, ¡estamos mejor sin él!”, dijo Morena a Ciudad.com

Consultada sobre qué le dijo su padre Jorge ante el rompimiento, la mediática no quiso responder pero finalmente explicó: “Mi papá me apoya en todo, es mi papá. Podemos tener peleas, pero es mi papá”.

Respecto a su relación con su hermana Rocío dijo: “Se vino a vivir a mi casa conmigo hasta que se termine todo esto. Se mudó apenas se fue Facundo”. Y, agregó: “Nos llevamos bien”.

Sobre Romina Pereiro, la mujer de su padre, afirmó: “Me ayudó a ver mejor las cosas. Me dio muy buenos consejos” y agregó.

