¿Están separados? Yanina y Diego Latorre, juntos en el casamiento de una amiga de la panelista

Sin duda alguna, el video que posteó Yanina Latorre desconcierta a propios y ajenos.

A pocas horas de declarar en LAM que está separada del ex deportista, la panelista se mostró muy feliz en la boda de su mejor amiga con su esposo, Diego Latorre.

"La boda de mi mejor amiga!!!", escribió en su cuenta y compartió un video de su encuentro con la amiga donde se puede ver al comentarista deportivo detrás suyo.

El viernes, Latorre declaró en el programa de Ángel de Brito que “estamos separados hace seis meses… El motivo de la separación soy yo. Empecé a querer estar sola, tranquila, ver qué pasa conmigo. Quería probar, ver si banqué a Diego por cariño o por amor. Yo no creo en la utopía, a mí no me molesta ni el sexo, ni los cuernos, ni la infidelidad porque el amor trasciende todo eso”.

En la misma nota, añadió: “No me hagas llorar, es Diego. Él es el amor de mi vida, pero yo quiero darme la oportunidad de ver qué quiero yo con mi vida. No me hagas llorar. Yo estoy mejor que él. Él es el que está buscándome, esperándome. Él es el amor de mi vida, es Diego, es hermoso y yo lo amo, pero quiero estar sola. Tengo el derecho, me lo gané".

¿Cuál es la verdad? ¿Hay separación? ¿Hubo nuevas infidelidades o se trata de una pareja abierta que mediatiza el 100% de su vida?

