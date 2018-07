¡Separados! Adriana Aguirre echó de su casa a Ricardo García tras pelearse a los gritos en plena calle

Adriana Aguirre y Ricardo García son una de las parejas mediáticas más divertidas del ambiente. Sin embargo, las cosas no parecen estar muy bien. son una de las parejas mediáticas más divertidas del ambiente. Sin embargo, las cosas no parecen estar muy bien.





Resulta es que, de acuerdo a lo informado por el periodista Lio Pecoraro, la rubia echó de su casa a su marido tras protagonizar un escándalo en la calle.





Adriana escrachó en plena vía pública, aparentemente, por el dinero del alquiler de una propiedad que tienen en común.





"ESCÁNDALO EN VÍA PÚBLICA. 'Sinvergüenza, vago y bueno para nada'. #AdrianaAguirre y #RicardoGarcía. Me cuentan que los incidentes se produjeron cuando ella le reclamaba la plata de un alquiler de local en común que él se habría patinado. Lo echó de la casa", informó el panelista a través de su perfil en la red social Twitter.

Luego, en "Todas las tardes", contó: "Ella lo insultó adelante de todo el mundo y le dijo 'sos un sinvergüenza, nunca aportaste nada, bueno para nada' Esto ocurrió en la calle Berutti, cerca de donde hasta hace unos días compartían el mismo techo. Hace tres días ella lo rajó. Al parecer él se despilfarró un alquiler de una confitería que tienen en común".





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó tanto con Adriana Aguirre como Ricardo García y ambos prefirieron no hablar del tema. Lo que sí dejaron en claro es que no están juntos.





"Disculpa pero no es para mí el momento de hablar de esto, no haré declaraciones. No estamos atravesando un buen momento", dijo ella. Por su parte, él manifestó: "Gracias por la preocupación, pero no tengo nada para decir".





¿Cómo seguirá la relación entre ambos?