El sentido posteo de Karina Gao tras recuperarse del coronavirus: "La felicidad es simplemente respirar"

Karina Gao se recupera en su casa acompañada de sus hijos y su esposo tras ser dada de alta. La cocinera de "Flor de equipo" (Telefe) estuvo un mes internada y hasta permaneció varios días en coma farmacológico por complicaciones derivadas al coronavirus.

Aunque actualmente se encuentre bien y se muestre optimista, la influencer comparte con sus miles de seguidores de las redes sociales recuerdos de su internación. En esta oportunidad, Karina decidió escribir sobre la felicidad con un emotivo posteo.

"Cuando recién había llegado a Argentina, los primeros meses mi papá arrancó trabajando de albañil, electricista, arregla tutti... trabajaba de cualquier changa que conseguía. Hasta que consiguió un trabajo fijo como repositor en el super de un señor de la comunidad. Un día para su sorpresa, llevando un pedido a una señora mayor hasta su casa, le dio $1 de propina. En ese momento, 1993, $1 era 3 veces el boleto del colectivo, podias comprar 3 kgs de papas blancas (5kgs de papas negras) y muchas muchas cosas. A la noche, llegó a casa, a escondidas me dió una bolsa con 5 bonbones. Lo hizo a escondidas para que mi mamá no lo retara por no haberlo ahorrado", indicó.

LEER MÁS La primera foto de Karina Gao en su casa y tras el reencuentro con su esposo e hijos

"Abrí uno con mucho cuidado, lo comí lentamente para poder saborear lo más posible y creo que no me comía el envoltorio porque no se podía. Tenía una sonrisa de punta a punta. Era, y creo que cada vez que recuerde, es unos de los momentos más felices de mi vida", añadió.

Luego manifestó a corazón abierto: "Más grande, con más recursos, cada vez la felicidad era más costoso: un celular, un viaje, ropas, cosas banales... y uno empieza a perderse en el mundo material, y empieza a olvidar un poco de esas pequeñas cosas de la vida que te dan felicidad inmensa. Pero por esas cosas del destino, la vida me dio una patada, o una llamada de atención. y hoy, me hizo sentir nuevamente la simpleza de la felicidad".

"Hoy, la felicidad es el despertar de cada mañana, poder abrazar a mis seres queridos, poder reír, poder llorar, poder comer un budín de chocolate sin ahogarme. La felicidad es simplemente respirar", cerró Karina Gao.

LEER MÁS El mensaje que le mandó Karina Gao a su marido antes de entrar en coma inducido