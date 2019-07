Sentido mensaje de Shakira por la muerte de Fernando De La Rúa: "Seré siempre tu amiga"

Shakira se volcó a las redes sociales para expresar su dolor por la muerte de Fernando De La Rúa, quien fue su suegro varios años cuando ella salía con se volcó a las redes sociales para expresar su dolor por la muerte dequien fue su suegro varios años cuando ella salía con Antonio De La Rúa

fernando de la rua 2.jpg



"Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad", agregó movilizada.





"Y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo, Shakira", cerró puro sentimiento. , cerró puro sentimiento.





expresó la cantante colombiana.