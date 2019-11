El sentido mensaje de Martín Baclini a Cinthia Fernández tras terminar la etapa del "Súper Bailando"

Karina La Princesita junto a su bailarín Maximiliano Buitrago se quedaron en el "Súper Bailando" luego del voto telefónico y dejaron afuera a Flor Torrente y también a Cinthia Fernández y Martín Baclini.

Baclini utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de todos y agradecer por la participación en el certamen. Además, le dedicó especiales palabras a su ex novia.

"Así me quiero despedir. Agradeciendo. Ante todo a vos, @cinthia_fernandez_ que me cuidaste, me enseñaste y en cada gala estabas pendiente de mí y no parabas de mirarme y guiarme. Te debo todo lo que viví porque sin vos no hubiera sido posible hacer absolutamente nada", expresó el empresario en su posteo.

Por otro lado, luego le agradeció a su coach, a Marcelo Tinelli y la producción del programa por el trato recibido.

"A vos @marcelotinelli por el amor que me brindaste en todos estos meses y por darme la posibilidad de vivir una experiencia única, las más hermosa de todas", comentó el empresario.