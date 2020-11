El sentido mensaje de Gisela Dulko a Fernando Gago tras anunciar su retiro: "Sos indestructible"

La tenista le escribió un mensaje a su marido tras que comunicara que no jugará más de forma profesional. La deportista recordó todas la lesiones que sufrió el mediocampista y aseguró que es un ejemplo.

Gisela Dulko y Fernando Gago comenzaron su relación en 2009, luego de que el jugador la viera en una torneo en España. Él pidió su teléfono, la llamó y comenzaron a salir.

Se casaron en nuestro país la noche del 27 de julio de 2011 y tuvo tres hijos Mateo, Antonella y Daniele. Ella dejó la actividad profesional hace un tiempo y ahora Fernando es quien anunció su retiro.

Gisela decidió escribirle unas sentidas palabras sobre esta decisión incluso recordó las múltiples lesiones que tuvo el jugador durante los últimos años de su carrera que lo llevaron a pasar por el quirófano y estar muchos meses recuperándose.

“Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admire como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día”, comenzó escribiendo.

“El fútbol era algo totalmente desconocido para mi, hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más . Gracias por haberlo dado todo amor. Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos”.

“Por enseñarnos a muchos que todo se puede superar, inclusive se puede volver a jugar al fútbol después de una rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura del ligamento cruzado... menisco y rotura parcial del ligamento interno en la rodilla derecha, una rotura total del tendón de Aquiles derecho y una rotura del ligamento cruzado derecho. Yo vi todas las cosas que hiciste para volver, y sinceramente sos indestructible y tenes una fortaleza difícil de explicar, te he visto llorar y gritar de dolor, te he visto completamente roto, y he visto como te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad... ese carácter y principalmente el amor que sentís por la pelota”, sumó detallando cada lesión.

“El fútbol te va a extrañar. Todos vamos a extrañar verte dentro de una cancha. Te felicito porque desde muy chiquito soñaste con ser jugador de fútbol y no solo lograste eso, lograste el cariño y la admiración de muchas personas a lo largo de los años y eso no tiene precio. Te amo mucho @fergago5oficial”, concluyó.

