El sentido mensaje de Francisco Benítez en la final de La Voz: "No fui con intención de dar lástima"

La Voz Argentina llega a su esperado final este domingo a las 22 hs por Telefe y los cuatro finalistas darán una última batalla para consagrarse ganadores: Luz Gaggi, Nicolás Olmedo, Francisco Benítez y Ezequiel Pedraza son los cantantes que lograron estar en la última instancia del programa que conduce Marley.

Y faltando minutos para la gran final, Francisco Benitez, quien se convirtió en uno de los favoritos desde su primera presentación gracias a su historia de vida de superación y mucho sacrificio, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

LA VOZ ARGENTINA FINAL EN VIVO: RATING Y GANADORES

“Quiero agradecer a cada uno de los jurados, a Soledad por darme la oportunidad de poder estar en su equipo, y a ustedes por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de ir por más. Simplemente gracias”, comenzó diciendo.

“Yo simplemente fui a La Voz para hacer lo que me gusta, lo que amo, que es cantar. La única forma que me hace calmar (cantar), en ningún momento lo hice con intención de dar lástima, lo hice para poder dejar atrás todo lo que sufrí y poder seguir con la vida. Les agradezco por aceptarme como uno más. Siempre quise eso, poder ser uno más. Yo no vengo a pedirles que me voten porque yo ya desde el primer día, gané”, continuó.

El cordobés Francisco padece tartamudez desde los 6 años y esto lo llevó a vivir fuertes periodos de depresión pero la música logró salvar su vida. “Para mí ya gané con el simple hecho de poder estar ahí y salir de ese pozo que estuve por varios años. Ya gané con todo el apoyo de ustedes, con todo el cariño que me brindaron. Les agradezco de corazón, los quiero mucho”, finalizó Francisco Benítez.

