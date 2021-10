El mensaje de Ana Rosenfeld tras la muerte de su marido: "El único consuelo es saber que luchaste"

El empresario Marcelo Frydlewski, pareja de la abogada Ana Rosenfeld, se contagió de coronavirus en Miami y tuvo que ser internado en Estados Unidos.

Su cuadro se agravó hace algunas semanas y crece la preocupación en el entorno familiar. Rosenfeld lo pudo ver aunque por un breve periodo de tiempo debido a las restricciones por el COVID-19.

Desde las redes sociales, la abogada le dedicó varios mensajes a su pareja, deseando su mejoría. "Amorcito no te vayas todavía que tenemos muchas cosas aun pendientes", expresó en uno de los tantos posteos.

Lo cierto es que este sábado al mediodía se confirmó la triste noticia de la muerte de Marcelo tras su larga internación por coronavirus. Le enviamos un fuerte abrazo a Ana y su familia en este duro momento.

Pamela y Stephanie, las hijas del empresario y la abogada, despidieron a su padre desde las redes sociales con sentidos mensajes.

“Pienso en vos PAPÁ. No me alcanza las palabras para decir lo que sos en mi vida me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener. Sos enorme, papá. Luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente, no sé cómo voy a seguir sin vos pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy volá alto papá. Te amo", escribió Pamela.

Stephanie por su parte escribió: “Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo”.

"Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu supergirl, como una de las últimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto papi, acá te vamos a extrañar y necesitar mucho", cerró.

En la tarde del sábado, Ana Rosenfeld despidió a su pareja con un fuerte mensaje: "Mi corazón esta partido al medio y el único consuelo es saber que luchaste hasta que tu cuerpo dijo basta nunca te vas a ir de nuestro lado. Me diste el amor que jamas imagine que existiera! Las palabras de nuestras hijas lo dicen todo @stefifry @pamefry".