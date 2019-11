El sentido homenaje de Alejandro Fantino a Carlos Ávila: "Fue un genio porque enseñó"

Alejandro Fantino abrió el lunes "Animales sueltos", América, rindiendo un homenaje a Carlos "El Negro" Ávila, quien falleció el sábado a los 77 años.

"Este tipo de momentos no los preparo. Yo decidí que fuera saliendo como saliera. No era mi amigo, pero fue una persona trascendente no sólo en mi vida sino en la vida de muchos que trabajamos en este medio", destacó el conductor.

LEER TAMBIÉN: Murió Carlos Ávila, el hombre que cambió la forma de ver el fútbol y construyó un mito

"Este genio se fue hace unas horas y genios hay pocos. Fue un genio porque enseñó. El 75-80 por ciento de los que ven laburando en televisión le deben algo a él, o chiquito, grande o poco", agregó.

Y recordó lo que vivió a nivel personal: "Tenía 25 años y llego a TyC Sports a hacer Club Social y Deportivo. Y al aire tiré una barbaridad de porcentajes Torneos y Competencias. Se armó quilombo y yo no lo conocía a él. Me dicen que él quería hablar conmigo".

LEER TAMBIÉN: El triste mensaje de Alejandro Fantino tras la muerte de su perro: "Se te va a extrañar, amigo mío"

"Me llevan a la oficina del Negro y tenía un cagazo padre. Entro y estaba sentado en una oficina con 400 televisores prendidos y durante 20 minutos me dio una clase de por qué le había molestado lo que había dicho. Me explicó de televisión y cómo funcionaba la industria. No lo vi más después", indicó Fantino.