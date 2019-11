Qué sensación tuvo Elvira, esposa de Emilio Disi, durante el homenaje al actor que le hizo Luciana Salazar

El pasado viernes, Luciana Salazar hizo un homenaje a Emilio Disi en el programa "ShowMatch" que conduce Marcelo Tinelli. La coreo fue bastante cuestionada por el jurado, el BAR y los usuarios de redes sociales que notaron cierto mal gusto en la imitación final de Freddy Villarreal.

Primiciasya.com dialogó con Laura Ferrer, una de las hijas de Emilio, quien gentilmente afirmó ante la pregunta sobre la calificación del homenaje: “¡No me gustó!”. (ver nota completa)

“Agradezco a Luciana y a Freddy que se hayan acordado de Emi pero lo que hicieron no se asemeja a un homenaje”, añadió Laura.

Por su parte, Cecilia, otra de las hijas del actor, tuvo una mirada distinta a su hermana: “¡A mí personalmente me encantó! Y cuando salió Freddy casi lloro. Me encantó que hicieran como que volvía del cielo y que contara que allá estaba bien”.

“No hable con ellos (Luciana y Freddy) personalmente pero sí con Mauro que es el amigo de Emilio y estuvo trabajando con ellos”, agregó.

Fernanda, en tanto, coincidió con Cecilia: "Me parece que lo hicieron con cariño. Sé que lo querían mucho. Freddy sobre todo sé que le tenía mucho afecto y lo hizo de corazón".

Hoy en Involucrados, la esposa de Disi, Elvira Ferrer, habló de lo que vio en pantalla. "No me pareció terriblemente mal. Podrían haberlo puesto tres años antes porque el parkinson estaba muy avanzado en la imitación. No me gusta verlo así. Emilio no era solo los Bañeros. Hacé un recorrido. Era un actorazo".

En tanto, Elvira también resaltó que no fue adecuado poner imágenes de Dorys del Valle quien lo defenestró en televisión hasta el último de sus días.