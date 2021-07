Cuáles fueron las señales del cuerpo que recibió Lío Pecoraro que lo llevaron a detectar la leucemia

Lío Pecoraro, a poco de superar un trasplante de médula a causa de la leucemia que le detectaron a tiempo, reveló cuáles fueron las señales que pusieron en alerta a su cuerpo. Fue en la entrevista que el periodista brindó a Los ángeles de la mañana (El Trece), tras su vuelta a El run run del espectáculo, el programa de Crónica tv que conduce junto a Fernando Piaggio.

Durante la charla, Pecoraro le contó a Ángel de Brito cómo transitó desde el minuto uno la enfermedad y cómo hizo para superarla. Pero lo más curioso del relato fue el momento que describió cómo descubrió los primeros síntomas de la leucemia mieloide que le diagnosticaron en octubre de 2020. Su cuerpo comenzó a hablar y él supo escucharlo.

"Estaba en el estacionamiento del canal con José María Listorti y mientras hablábamos de la televisión y el rating yo lo nombraba y en mi cabeza me preguntaba qué nombre le acababa de decir”, empezó a explicar Lío Pecoraro. “Después me dije: ‘¿Cómo se llama la conductora de mi programa? ¿Maju? ¿María Eugenia Lozano?’”, siguió recordando el periodista, ante el asombro de todos en el piso.

“Esos días estaba conduciendo yo porque Maju estaba con toda la etapa de Covid. Bueno, lo cierto es que después me dije: ‘Voy a hacer el ejercicio de repetir una canción (en la cabeza)’ y no me salía. Todo esto mentalmente mientras daba vueltas en el estacionamiento del edificio de elnueve”, siguió relatando esas primeras señales que su cuerpo supo advertirle que algo andaba mal.

Siguiendo con el relato, Lío Pecoraro contó que luego entró al canal y, mientras empezaba a ponerse microfonearse para hacer el programa, le preguntó a los técnicos si veían su cara igual que siempre o veían algo distinto. “Porque dije: ‘A ver si me dio un ACV y no me doy cuenta’”. Ante la respuesta de sus compañeros asegurándole que todo estaba bien, le dijo a un productor que si bien sabía quién era, no le salía su nombre.

Ya listo para salir al aire, decidió no hacerlo ante esas primeras señales extrañas que le estaba dando su cuerpo. “Yo ya estaba cableado y quería salir. Había ido en mi camioneta. Obviamente no salí al aire. El programa lo condujo Tati (Schapiro) y la persona más cercana que yo tengo en Buenos Aires es Fernando Piaggio, entonces hago que lo llamen a él, viene una ambulancia y el doctor Capuya, a quien llamo, me deriva a La Providencia”, detalló minuciosamente en el móvil con LAM.

Luego, el periodista consultó al médico Jorge Castagnino, que le indicó hacerse estudios neurológicos, así como también una tomografía de tórax, para chequear que no hubiera lesiones. “Gracias a Dios no había nada, pero me sugirió hacerme un hemograma que me dio valores alterados, entonces me recomiendan ver a un hematólogo que me dijo: ‘Esperemos una semana’”, prosiguió.

Y curiosamente, el único síntoma llamativo que tenía era un sangrado dental. “No era habitual porque era espontáneo, entonces el episodio que yo tuve en elnueve no tuvo nada que ver con mi enfermedad. Fue un aviso para que me vaya a hacer ver. Loquísimo”, aseguró Lío Pecoraro ya en franca recuperación.