La selfie que recordó Laurita Fernández de un momento especial: "Sentí una mezcla de sensaciones"

Laurita Fernández compartió una selfie en Instagram de un momento especial que vivió hace poco.

La actriz y bailarina publicó una foto significativa de su último viaje a Estados Unidos.

En medio de esta cuarentena obligatoria por el coronavirus, la rubia se mostró movilizada al compartir la foto con sus seguidores.

Y explicó además por qué recuerda con tanto sentimiento aquel momento al aire libre y con el agua de fondo.

"Esta es una selfie de un momento muy especial para mi. Fue en el último viaje, el último día me tomé un barquito, y miré la ciudad, el cielo, el agua, las gaviotas, y no se que me pasó, me emocioné mucho", comentó Fernández.

"Sentí una mezcla de sensaciones hermosas, y saqué la foto para guardarme el recuerdo. Creo que cuando termine todo esto voy a volver a llorar igual", finalizó sentida la novia de Nicolás Cabré.

Cabe recordar que hace unos días la actriz estuvo envuelta en una polémica con sus vecinos de la zona donde vive por irse a la casa de su novio en plena cuarentena.

Ella misma explicó luego el motivo ya que no tenía agua en su departamento y no tenía cómo higienizarse.

“Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edificio justo debajo de mi cocina e inundó a varios departamentos vecinos causando serios problemas y empezó a inundar el mío”, relató la actriz.