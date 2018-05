Selena Gomez se mantiene alejada del alcohol

Selena Gomez ha decidido mantenerse alejada del alcohol, y prueba de ello, fue una fiesta que organizó el pasado fin de semana, donde se ofrecieron sólo refrescos.

La cantante ofreció una fiesta con motivo del cumpleaños de una amiga, de quien no se reveló la identidad, pero lo que llamó la atención es que no se dieron bebidas con alcohol. Una fuente dijo a The New York Post:

"En estos momentos Selena está decidida a cuidarse y a evitar cualquier tentación", y más allá de haber estado en clínica de rehabilitación, la cantante fue trasplantada de un riñón, por lo que tiene que cuidarse mucho en ese sentido.

Además su padecimiento de Lupus, que en ocasiones le hace crisis, por lo que tiene que estar muy alerta para cuando se le presenten los diversos síntomas de esta enfermedad. Mucho más ahora que prepara su regreso triunfal a los escenarios.

Un ensayo de ello, fue la actuación del pasado domingo en el concierto de Taylor Swift, en el marco de su gira 'Reputation World Tour'.

