"Hace seis meses estamos pidiendo permiso", escribió Horacio Cabak y fue tendencia

Horacio Cabak se convirtió en tendencia hoy por una frase que escribió en Twitter sobre la cuarentena y el gobierno de Alberto Fernández.

"Hace seis meses que estamos pidiendo permiso", escribió Cabak y despertó una lluvia de respuestas y puso a su nombre entre las tendencias del día.

En ese momento, Horacio empezó a recibir una catarata de mensajes. Y lejos de bajar la guardia, el conductor posteó: "Leyendo las repuestas, no me sorprende que muchos no se den cuenta, sino que lo celebren y lo disfruten".

En tono irónico, agregó: "¿Ya descargaste la app CAGar? Según tu DNI, fijate que día te toca". Un seguidor lo tildó de "individualista" y Cabak no lo dejó pasar: "Seguí encerrado. Esperando que te den permiso y sometido a fuerza de IFE. Abrazo".

Además, envuelto en una polémica con otros usuarios, enumeró diferentes actividades para las que el Gobierno, según su consideración, exige una autorización especial: "1: permiso para circular, 2: para trabajar, 3: para correr, 4: para caminar, 5: para ver a hijos, 6: para ir al médico, 7: para ir al banco, 8: para cruzar de provincia a Capital, 9: para que ingrese alguien a tu domicilio y 10: para encontrarte con tu familia".

