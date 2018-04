Segundo Cernadas sobre Juan Darthés: "Mi ex tiene un lindo recuerdo de él"

Segundo Cernadas fue uno de los actores que participó de la exitosa novela Dulce Amor, donde, según Calu Rivero, su compañero, Juan Darthés, se habría propasado en algunas escenas con contacto físico y besos. fue uno de los actores que participó de la exitosa noveladonde, segúnsu compañero,se habría propasado en algunas escenas con contacto físico y besos.

"Es un tema muy delicado, cuando estuve en Dulce Amor no vi nada. Juan es un compañero que estimo y quiero muchísimo, me parece una gran persona y tiene una familia muy linda", arrancó a decir Segundo.

Y agregó: "Si tuvo un problema con Calu, no lo sé, nunca me lo contó ni él ni ella. Mi ex mujer, Gianella Neyra, ha trabajado de pareja con él. Jamás ha tenido ningún problema y tiene un recuerdo muy lindo y de mucho cariño de Juan".

"A él le di fuerzas y le dije que todo pasa. Creo que no tiene que meterse en esta cosa mediática que termina embarrando todo, tiene que dejar que lo maneje la Justicia", añadió el rubio.

"Ojo, no quiero poner en duda la palabra de Calu, sinceramente no puedo saber qué pasó entre ellos. Lo tienen que resolver entre ellos con la Justicia", concluyó al respecto Segundo Cernadas.

