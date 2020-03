Un seguidor le cuestionó el aspecto a Eugenia Tobal y ella dio una inesperada respuesta

En plena cuarentena, y a tres meses de haberse convertido en madre, Eugenia Tobal decidió “jugar” un poco con sus seguidores dejándolos que le hagan preguntas para que ellas las responda.

Desde que tuvo a Ema, con Francisco García Ibar, la actriz se muestra tal cual es en sus redes y no tan producida como sale en la tele y tiene acostumbrados a sus fans.

Algunos le venían preguntando consejos sobre la maternidad, la cuarentena hasta que llegó un cuestionamiento que la sorprendió. "¿Alguna vez te arreglás?", consultó un seguidor por su aspecto descuidado.

La actriz no se enojo si no todo lo contrario: lo tomo para la risa. "¿Tan mal me ves?", respondió con emojis que lloran de la risa.

