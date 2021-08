¿Cómo usa el sector agro las criptomonedas?

Margiotta Silajes se especializa en la confección de silajes de maíz y sorgo con una trayectoria de 32 años y una muy fuerte presencia en el mercado, donde cubre una amplia zona de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una superficie de trabajo de 12.000 hectáreas en Silajes por año, las cuales en términos de producción son equivalentes a unas 300.000 toneladas de forraje verde, que alimentan vacas de tambo y así producen un equivalente a unos 14.000.000 litros de leche por año.

Su fundador Miguel Margiotta -dueño de la compañía junto a su esposa-, es un emprendedor que comenzó a trabajar desde los 8 años y hasta hoy combina en su trayectoria esfuerzo, espíritu emprendedor e innovación.

¿Qué es el Silaje?

El silaje es una técnica muy común de conservación de forraje a través de vía húmeda. Mediante este mecanismo se permite el desarrollo de un complejo grupo de microorganismos en un ambiente sin oxígeno.

El objetivo de este proceso es conservar el valor nutritivo de la planta verde. Es un negocio que requiere mucha inversión en maquinaria e infraestructura.

¿Cómo encontrar nuevas formas de inversión?

Para Miguel, la diversidad de labores genera crecimiento y ayuda a sortear con éxitos los vaivenes que puede tener la economía argentina. Por eso con el paso de los años su empresa fue adquiriendo otras actividades económicas, entre ellas, el mundo bursátil.

Además, desde 2012 opera en bolsa y, con motivo de explorar nuevas alternativas financieras y ampliar sus oportunidades de inversión, -motivado por su hijo-, Miguel se adentró en el mundo de las criptomonedas. Encontró en el bitcoin fundamentalmente:

-Altos estándares de seguridad y transparencia

-Resguardo de valor

-Una buena alternativa de inversión

-Una manera sencilla y ágil de resolver transacciones cotidianas

Margiotta resalta que con las criptomonedas ha tenido la mayor rentabilidad y parece ser el activo que más lo entusiasma.

Margiotta Silajes y SatoshiTango

Miguel y su hijo decidieron buscar exchanges de criptomonedas que operan con pesos argentinos y se encontraron con varias empresas. Pero las numerosas referencias positivas que leyó sobre SatoshiTango fueron las que hicieron que se decidiera a contactarnos.

En SatoshiTango lo recibimos de forma personalizada los socios de la empresa. No sólo conoció al equipo. pudo conocer las oficinas y recibir una atención que lo hizo sentir seguro y a gusto.

Además, encuentra en la plataforma todas las funcionalidades que requiere: En SatoshiTango encontró un broker de criptomonedas confiable, con quien puede operar esté donde esté desde el celular o computadora y al mismo tiempo, puede ir a una oficina o hablar por teléfono y recibir trato personal del equipo.

“Buscamos con mi hijo en internet y SatoshiTango era la empresa con mejores referencias y que más rápido me respondió. Valoré mucho que, al enviar un mail, pedí que me llamen porque quería tener confianza respecto de quienes estaban detrás. Me llamó uno de los fundadores y me invitaron a las oficinas. Visita que realizamos con mi hijo y eso terminó de brindarnos confianza y cercanía con la empresa“, señaló Miguel. Actualmente, él utiliza la plataforma para:

-Comprar y vender criptomonedas

-Ahorrar en bitcoins

-Pagar servicios

-Realizar transferencias internacionales de criptomonedas

Justamente con el último punto, Miguel describe que quedó fascinado cuando pudo enviar bitcoins a su hija que se encontraba en Italia. “Le pude transferir bitcoin en el acto, sin horarios bancarios, feriados ni otros condicionantes”, exclamó.

Conclusiones

Margiotta considera que las criptomonedas tendrán un impacto enorme de aquí en adelante para los negocios y la humanidad en su conjunto. Refuerza que el bitcoin le ha hecho ganar mucho más que cualquier otro tipo de inversión y la cataloga como una reserva de valor interesantísima, sumado a la seguridad de la cadena de bloques.