Sebastián Yatra y, ¿un tema dedicado para Tini: "Si me pides que volvamos, volveré"

El fin de semana, con un mensaje conciso, los cantantes anunciaron a través de Twitter que su relación había terminado.

Tanto Tini Stoessel como Sebastián Yatra compartieron un breve texto para anunciar a sus seguidores la triste noticia: la separación.

Los dos aseguraron que se separaban en buenos términos y que el fin de la relación tenía que ver con diferentes rumbos y que ambos guardaran buenos recuerdos de la relación que duró algo más de un año.

Y ahora, el cantante compartió un video cantando el tema "Locura", que grabó junto a Cali y El Dandee, todos pensaron que estaba dedicada a Tini.

"Recuerdo cada promesa que estando solo me pesa, yo te juré amor eterno, pero eso ya no interesa. Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa. Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas. Bésandome en el cuarto de ese hotel, recuerdo tu boquita dulce como miel. Nadie me quita cada noche que en tu piel. Dejé tatuadas mis promesas de papel. Y si me pides que volvamos, volveré. Y si te quieres ir volando, volaré. Pero no pidas que te olvide, no lo haré. Yo sé que pase lo que pase, te amaré", cantó Yatra en sus historias de Instagram.

