Sebastián Yatra confesó qué le dejó la relación con Tini Stoessel: "Gracias a ella he aprendido a..."

El fin de semana pasado, Tini Stoessel confirmó el rumor que estaba instalado: la artista argentina expresó que no estaba más en pareja con el cantante colombiano, Sebastián Yatra.

En cuanto a los meses confinado, el artista colombiano afirma que ha sido un tiempo perfecto para meditar y reflexionar sobre nuestras vidas: "Este periodo de pausa ha sido una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, para renacer también como sociedad", explica en la entrevista que brindó a la edición de junio de la revista Elle española.

Yatra se mostró muy agradecido con su ex y aseguró que su relación con la cantante argentina le cambió la vida: "Siempre se lo he dicho a ella y siempre lo diré. Gracias a ella he aprendido a cuidarme un poco más. Y eso lo es todo. Tomaba tantas decisiones por el artista que a veces olvidaba al ser humano que también soy".

Sobre lo que hará cuando termine el confinamiento, dijo: "Lo primero que me gustaría hacer cuando esto acabe es abrazarlos y verlos a todos. Recorrer el mundo con mi música. En mi lista de prioridades, la número uno es salir de gira a España. De hecho, así está planeado ya. Que eso se pueda dar es lo que me llena ahora de ilusión. Más adelante, en septiembre, la idea es participar con Enrique Iglesias y Ricky Martin en un tour por distintas ciudades de Estados Unidos".

En cuando a sus valores y creencias, Sebastián ha hablado de la inmensa fe que tiene: "Pienso que no importa de dónde vienes ni cuál es tu religión. Dios no es necesariamente ir a la iglesia. Lo puedes encontrar en tu cama, en una esquina o dándole una alegría a alguien. Dios es un estado de bondad que vive dentro de todos nosotros".

