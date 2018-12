Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Me re impresiona el parecido, viene una vez por año más o menos. Una vez me fue a ver al teatro y me quedé charlando con él. Su mujer es argentina, son del Sur y una vez que fuimos para allá, nos vino a ver también", comentó el conductor y actor.





"Cuando llegó a la Argentina no me conocía y la anécdota es que fue a la cancha de Racing a ver un partido y todos le decían: '¡Qué haces acá si vos sos de Atlanta!' y él no entendía por qué le hablaban así. Hasta que la mujer se dio cuenta. Me impresiona y una vez por año viene y explota todo". Y recordó una curiosa anécdota:

Wainraich es fanático del club de Villa Crespo y Philippe había concurrido a la cancha del club de Avellaneda.