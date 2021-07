Sebastián Villagra, del teatro al cine: "Encuentro una diferencia enorme"

Sebastián Villagra es actor, acróbata y bailarín. Inició sus estudios en la Ciudad de Santa Fe y allí se formó para luego dar el gran salto a Buenos Aires donde en 2008, Pepe Cibrian lo elije entre doscientos aspirantes para formar parte del elenco de “Otelo”, posteriormente trabaja en “Las mil y una noches” con Claudia Lapacó, “El Ratón Perez” y “Calígula” de la dupla Cibrian- Malher.

El año pasado, debido a la pandemia por coronavirus, Villagra presentó su nueva experiencia teatral a distancia, titulada “JONES” a través de streaming con gran éxito. Y ahora, en este 2021, donde la actividad artística está volviendo de a poco a la normalidad, Sebastián llega a la pantalla grande con un falso documental: "La Gloria de Los Profanos".

-Contanos de este nuevo proyecto...

El placer enorme que me da este proyecto es inmenso. Se trata de un falso documental, una película que se desprende de una obra de teatro que protagonice y fue uno de mis personajes preferidos, por su fuerza, por su característica y porque tuve una construcción del mismo muy enriquecedora. Esta obra fue ganadora de concursos, donde tuve el privilegio de mostrarla en centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires. EL TAITA es una pieza súper amada, con un texto y una dirección que repetiría mil veces más. La película "La Gloria de Los Profanos" nace del amor al Litoral, se filmó en Santa Fe, Capital, lugar donde nací y tiene el plus de que actúa parte de mi familia y amigos de la infancia. Tuve el placer de reencontrarme en la actuación con actrices y personajes que admiro muchísimo, muy reconocidos en la provincia.

-Para vos como actor, ¿qué diferencias hay entre hacer teatro y cine?

En lo personal encuentro una diferencia enorme. Mi formación como actor se basa mucho en lo físico, en la expresión corporal, que para el teatro es super fundamental. De repente para el cine uno necesita naturalizar más y creer en la frase MENOS ES MAS, se trabaja más el rostro. En el teatro los gestos tienen que ser mas visibles, la voz más proyectada, ya que el objetivo es que pueda escuchar y entender con claridad la obra la persona que está en la ultima fila. En lo personal esta experiencia, me fortalece porque vuelvo a la raíz y no solo actuó en mi lugar con la gente que me vio crecer y sabe de mi carrera, si no que también tuve el placer de trabajar buscando la locación y haciendo el casting.

-¿Cómo es tu personaje?

Mi personaje es un gaucho zombie, es una leyenda del pueblo, un mito de la gente de Verena. Es una gran bailador de folklore y el personaje que siempre ganaba en cual concurso se presentara. Fue un desafió muy grande cuando hice la obra, fui encontrando el personaje desde lo físico y de ahí surgió la magia (risas).

-¿Cuando se estrenará?

La película esta en proceso de postproducción, con idea de estrenarla a fin de año. Es autogestionada y a la espera de alguna subvención.

-¿Cómo esta conformado el elenco?

El elenco está conformado por Mariel Vélez, Nidia Casís, Luciala Gunno, Cintia Bertolino, Graciela Barone, Maria Teresa Monaca, Miguel Villagra, Jesica Martínez, Aljandro "Osi" Gutiérrez, Franco Bongioanni, Susana Gomila. La dirección es de "Los Hermanos Quintana" (Gonzalo y Hernán Quinatana)

-¿Qué significa para vos este nuevo proyecto en tu carrera?

Es una de las propuestas que tuve mas amorosas, porque se trata de mi lugar y mi gente, filmar en espacios donde pase mi infancia y donde crecí. En Santa fe nació todo y de ahí la gran oportunidad de venir a Buenos Aires y poder hacer lo que amo. Trabajar con grandes como Pepe Cibrian, Edda Diaz, Claudia Lapacó, y otros que me enseñaron también la profesión. En Santa Fe nace la compañía de arte aérea "Voala Station" con la que hice giras por Ecuador, México, Colombia, Chile, España, Portugal y otros lugares en festivales internacionales muy reconocidos. Este proyecto me da también la satisfacción de estar en roles que nunca había estado, que fueron super gratificantes.

