Sebastián Villagra: "Una de mis maestras de escenario fue Claudia Lapacó, teníamos una relación muy hermosa"

Sebastián Villagra es actor, acróbata y bailarín. Inició sus estudios en la Ciudad de Santa Fe y allí se formó para luego dar el gran salto a Buenos Aires donde en 2008, Pepe Cibrian lo elije entre doscientos aspirantes para formar parte del elenco de “Otelo”, posteriormente trabaja en “Las mil y una noches” con Claudia Lapacó, “El Ratón Perez” y “Calígula” de la dupla Cibrian- Malher.

Actualmente, Villagra presenta su nueva experiencia teatral a distancia, titulada “JONES” a través de Alternativa teatral.

"Estos tiempos que nos tocan vivir están siendo bastante inusuales y me han servido para reinventarme, organizarme y repensarme. Vine desde Santa Fe hace más de doce años y he pasado por muchas experiencias que hoy me hacen disfrutar el lugar donde estoy. Al principio creí que el aislamiento se iba a tratar de unos pocos días, estaba con unos proyectos que confiaba que volverían pronto. Pero bueno, ya sabemos, la cosa se extendió y la realidad nos golpeó duro. Ahora estoy actuando en una serie online teatral en vivo, hago obras de collage y sigo entrenando. Así me doy cuenta que lo que me mantiene feliz es el hecho de poder seguir creciendo, compartiendo momentos con amigas y amigos (aunque sea de manera virtual) y poder claro, investigar y probar a mi actor que paradójicamente está encerrado, pero más libre que nunca", remarca el actor.

-¿Cómo llegaste a Buenos Aires?

En Santa Fe quedé seleccionado en un grupo de teatro aéreo con el que pudimos ir de gira por Europa, esa fue mi primera experiencia profesional. Allá se enamoraron tanto de nuestro trabajo que invitaron a la compañía a radicarse en España. La mayoría de mis amigos se quedaron, pero yo me volví a Santa Fe. Ahí seguí trabajando y formándome y tomé un seminario con Pepe Cibrián, sin saberlo quedé elegido entre doce personas para participar de unas funciones de Otelo en el teatro Municipal de mi provincia. Cuando terminaron las funciones pensé que se terminaba mi sueño, pero recién comenzaba. Pepe me invitó a Buenos Aires a participar de unas audiciones para Las mil y una noches, armé un bolso y me vine. Fue un proceso arduo de selección y quedé. Desde ese momento y gracias a Pepe, Buenos Aires es mi nuevo hogar.

-¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Pepe y las obras?

La verdad que fue espectacular. Para mí fue un sueño venir acá y trabajar en los teatros más importantes de la calle corrientes. Conocí muchos amigos y aprendí muchísimo. Una de mis maestras de escenario fue Claudia Lapacó, teníamos una relación muy hermosa, siempre pasaba por el camarín de ella y me regalaba toda su magia. Me acuerdo que ella me enseño un triángulo que tenía pegado en el espejo en donde se leía en cada vértice DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD y CONCENTRACIÓN. Esas tres palabras han delineado lo que sería mi trabajo. Con Pepe aprendí a estar en un escenario tan grande, a manejar la energía y a destacar mi particularidad en un grupo tan grande y diverso de personas. Después seguí con él en otras obras como: El ratón Pérez en el Astral, y Calígula en el Konex.

-¿Qué genero te gusta más a nivel actoral?

Por suerte he tenido la oportunidad de hacer mucho teatro, musical, aéreo y de texto. El que más me gusta es el teatro de texto, pero siempre en lo que hago hay una fuerte impronta física. Es difícil para mí separar eso, por eso el musical me ha dado ese entrenamiento y precisión que ahora son parte de mi actor. Me gustan las obras que tienen algún tipo de humor y una poética particular. Últimamente estuve haciendo unos textos litoraleños en donde pude capitalizar toda mi experiencia y poder volver a mi raíz.

-¿Qué consejos le darías a quienes se quieren dedicar a esto y viven en el interior?

El interior tiene una propuesta cultural muy enorme. Hay gente muy talentosa y siempre que voy a Santa Fe intento estar al tanto de lo que se hace porque es mi mayor referencia. Admiro mucho el trabajo que se hace allá. Creo que el mejor consejo, o el que me sirvió a mi es hacer, producir, lanzarse en cualquier lugar donde estés. La geografía no importa, no es mejor un teatro que otro, en todo caso hay más gente en un lugar que en otro, pero la actividad es la misma, y el compromiso debe ser el mismo. Creo que uno se puede desarrollar en cualquier lado, si es un deseo venir a Buenos Aires, a la capital está bueno que lo intenten, pero si no se puede hacer teatro en cualquier rincón. Lo que sí, creo mucho en la formación y en los referentes.

-¿Cuáles son tus mayores referentes del medio?

Tengo mil referentes, de tono de actuación, energía, por nombrar algunos: China Zorrilla, Urdapilleta, Rodrigo de la Serna, Claudia Lapacó, Marta Haller, amo a Edda Díaz. Mis maestros son referentes, Lorena Vega, Toto Castiñeira. Me gusta el cine de Almodóvar y Alex de la Iglesia.

-¿Como fue el proceso de reinventarse en medio de la pandemia?

Como pensé que esto duraría poco al principio no me enganché con la virtualidad, pero cuando la cosa se extendió un poco más empecé a mirar las posibilidades que teníamos y a amigarme con la situación. Por un lado, empecé con un proyecto que amo mucho, se llama santo collage, son obras que hago de collage manual. Corto y pego y hago unas obras que también se pueden conseguir en remeras, bolsos, busos, y carteras. Estoy trabajando en colaboración con otros artistas visuales y abriendo un camino en ese campo que la verdad me encanta. También tuve la oportunidad de poder trabajar en dos obras streaming. Consorcio Zoom y Jones, una serie teatral en vivo. Es difícil actuar a la distancia, no tener el contacto, pero también es muy interesante ver qué nuevos lenguajes aparecen.

-¿Cuál es tu mayor objetivo?

Siempre es un objetivo que la gente pueda ver el trabajo que hago y acompañar mis procesos y también es hacer lo que me gusta, las cosas que me dan felicidad y poder compartirlas.

-¿Dónde te podemos ver?

Ahora me pueden ver todos los sábados a las 22hs en vivo por el canal del teatro El método Kairós en Jones, una obra teatral en vivo. Es una obra de Micaela Fariña, co-dirigida por Gonzalo Quintana, con Nidia Casís, Florencia Minen y Paula Liuzzo. Es una hermosura estar conectados desde las dos provincias en tiempo real. Son cuatro capítulos diferentes que narran los días en cuarentena de dos desconocidos que se comunican a través de videollamada.

LEER MÁS Llega “Jones, una serie teatral en vivo”