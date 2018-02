Sebastián Pollastro se reencontró con Marianela Mirra: "La entrevista se dio de casualidad"

Sebastián Pollastro formó parte de la casa de Gran Hermano 2007 y allí conoció a Marianela Mirra, la tucumana con la que formó una gran amistad.





En los últimos días, el joven entrevistó a su amiga y en diálogo con este medio, nos contó de qué va su canal de Youtube y sus proyectos audiovisuales: "Si bien el canal de Youtube tiene unos años, hasta unos meses atrás lo tenía a modo espacio cibernético para colgar uno que otro video, no le daba mucha bola. Hace unos meses a raíz de un accidente que tuve en una clase, que me tuvo unas semanas de reposo, me colgué con Youtube y vi la tremenda cantidad de contenido diferente que había".





"Me llamó muchísimo la atención y me pareció una plataforma excelente para volcar muchos proyectos y cosas que siempre tuve en mente. También me pasó mucho que la gente en las redes o en la calle me decían cuándo vas a hacer un programa. En ese momento las únicas dos neuronas que me hacen sinapsis dijeron, 'tenes una plataforma, las ideas, y el conocimiento, mandate de lleno'", amplió Sebastián.

Cómo fue la trastienda de la nota a Mirra: "La entrevista a Male (Mirra) se dio de casualidad, yo la veo cada vez que ella viaja a Bs As o nos cruzamos si viajo yo. Nunca se me había ocurrido preguntarle por entrevistarla porque sé de su decisión de no querer exponerse y la respeto. Pero en esta última vez que nos vimos, subimos unas fotos a las redes sociales, y tanto a ella como a mí nos empezaron a llover mensajes, tweets, inboxs diciendo que deberíamos hacer algo juntos, que cuando volvíamos a la tele, que nos imaginaban en un programa de viajes al mejor estilo Marley y Florencia Peña, nos twiteaban videos de Gran Hermano, en unas horas fue como una lluvia de mensajes".

"Ella ya sabía el estilo de lo que venía haciendo y se copó de una. Así que así fue, ese día salí de hacer una campaña de fotos para una marca de ropa, la pasé a buscar y fuimos a comer y grabar. La verdad que fue todo un tema, porque no quería guionar absolutamente nada, ni que pareciera una entrevista como cualquier otra, ya que lo que la gente nos recalca siempre es la espontaneidad y como nos divertimos, así que encendí las cámaras, y empezamos a charlar y recordar vivencias", agregó el morocho.





Pollastro manifestó: "Los primeros minutos estamos un poco pendientes de la cámara pero ya después se volvió una charla en el living de casa. Nosotros apenas salimos del reality vivimos juntos. Tenemos miles de vivencias, imagínate que la charla grabada duro 1 hora y media, donde se tocaron todos los temas: la experiencia de Gran Hermano, el amor, sexo, el tema con su subida de peso en aquel momento, las consecuencias de la exposición, viajes, hablamos de todo. Pero todo fue en plan muy relajado, contando cosas que nunca habíamos dicho públicamente, y riéndonos muchísimo de todo, pero sobre todo de nosotros mismos".







Su visión sobre la actualidad mediática: "Siento que el quilombo mediático y las peleas ya están agotadas en la televisión, y lo podes ver en las mediciones de raiting, como bajaron notablemente. El programa más visto hoy día no mide ni cerca lo que media unos años atrás. Eso es porque hoy por hoy hay tantas plataformas disponibles, Netflix, Youtube, etc. Por eso mismo no sé qué rumbo tomará mi canal, porque vas viendo el minuto a minuto. Los viewers (observadores) tienen el poder y te van marcando lo que quieren ver. Hay que estar atento y tener la cintura para ir evolucionando con ellos y su forma de ver contenido".

Sebastián finalizó contando: "Seguramente siga haciendo entrevistas porque me siento cómodo, tienen buena repercusión, y siento que tengo una posición que a la gente le gusta, porque no soy famoso, pero si algo conocido. Entonces puedo acceder a lugares y a gente que no todo el mundo puede, y a la vez preguntarles cosas como lo preguntaría cualquier persona. Me encantaría entrevistar a Moria. Me parece una de las minas más inteligentes del ambiente, con años de experiencia en los medios y con ocurrencias únicas que generan tendencia. Sería un golazo".