Sebastián Ortega habló del regreso de ShowMatch: "Para mí, fue una noche más"

Marcelo Tinelli regresó con todo a la pantalla de ShowMatch y entró en competencia con 100 días para enamorarse, la tira de Sebastián Ortega.

En este marco, el productor cruzó algunas palabras con revista Caras y se mostró tranquilo ante la irrupción del certamen de baile a la pantalla de El Trece.

"Para mí fue una noche más. Nosotros empezamos este camino hace muchos meses y sentimos que el objetivo ya está cumplido: Telefe ya ha ganado el año", arrancó a decir Ortega.

"Sentimos que 100 días para enamorarse es uno de los grandes responsables de que el canal haya liderado nuevamente en 2018", agregó.

Y cuando le preguntaron si había podido ver el debut de ShowMatch, Sebastián respondió negativamente y sin rodeos: "No, ayer salí a comer con mi mamá, pero me enteré después, me hicieron un resumen", dijo.

"Nada fuera de lo que estaba previsto. Obviamente la vuelta de ciertos ciclos que son esperados y la gente en el primer día está así, después hay que ver qué pasa", concluyó Sebastián Ortega, al respecto del rating que marcó la primera noche del programa de Tinelli.

Embed Con el apoyo de su familia, hoy más que nunca Juani es Juan #100DiasParaEnamorarse pic.twitter.com/mlPeUg6IgL — #100DiasParaEnamorarse (@_AleexisR) 17 de agosto de 2018