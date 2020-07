Sebastián Estevanez se sinceró en "Intrusos": "Me hacen bullying en las redes, pero..."

Sebastián Estevanez es uno de los actores más queridos de la TV y cada vez que estrena una novela, en las redes aparecen las críticas sobre su trabajo "de madera".

“Nunca respondo nada de lo que me dicen en las redes”, aclaró de entrada el actor en diálogo con "Intrusos" (América TV) sobre los chistes que circulan en Internet. Y agregó: "Me hacen bullying en las redes, pero no respondo".

"Para mí está buenísimo que cada uno pueda expresar lo que siente, aunque a veces son filosas las declaraciones de a gente. Pero está bien, a todo el mundo no le puede gustar el trabajo que uno hace", destacó Estevanez.

"Yo acepto al que piensa distinto y respeto al que le gusta y no le gusta. Me parece que está buenísimo. Me la banco", dijo el protagonista de ficciones como "Separadas", "Golpe al Corazón", "Camino al Amor", "Dulce Amor" y "Herencia de Amor".

