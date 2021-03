Sebastián Estevanez reapareció a siete meses del accidente: "Sentía que me iba a morir"

Sebastián Estevanez reapareció a siete meses del accidente doméstico con fuego que puso en serio riesgo su vida.

En charla con "Intrusos", América, contó cómo fue ese momento donde intentó prender el fuego con alcohol.

LEER MÁS: Flor Vigna: "Nico este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral"

"Me explotó el bidón de alcohol en la cara. Cuando vino la ambulancia le dije: siento que me muero, por favor inyectame todo lo que tengas. No podía parar de caminar del dolor, sentía que me iba a morir", indicó el actor.

Y agregó: "Si ves una foto de cómo estaba te desmayas. Era incómodo dormir. Me agarró, la cara, el pelo y la oreja. La mano fue lo peor".

"El cirujano me dejo que de cara iba a quedar mejor. Cuando hice el posteo ya había pasado un montón de tiempo, un mes y pico, sentía que estaba bien. No sabía cómo iba a quedar, no sabía lo que era una quemadura", precisó Sebastián.

"Muestro las fotos porque no quiero que le pase a nadie. Estoy recuperado al cien por cien", concientizó.

LEER MÁS: Gerardo Romano tras abandonar el programa de Pampita: "Me fui por precaución, me parecía riesgoso"