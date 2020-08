A Sebastián Estevanez le explotó un bidón con alcohol: "Se me prendieron fuego la cara y el cuello"

En las últimas horas, se supo que Sebastián Estevanez sufrió un accidente doméstico que hizo preocupar a su familia.

El actor sufrió algunas quemaduras al explotarle un bidón con alcohol mientras intentaba encender un hogar en su casa.

Al parecer, Estevanez quiso encender un hogar con alcohol y se le habría apagado tres veces hasta que, en un último intento, el bidón con el líquido inflamable le habría explotado en las manos.

Eso obligó a sus familiares a pedir asistencia médica y una ambulancia se tuvo que hacer presente en su casa para atenderlo.

“Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello", confirmó el actor en charla con Teleshow. “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol...”, reconoció el marido de Ivana Saccani.

“Lo peor ya pasó. Por suerte ahora estoy bien. Me está tratando Gustavo Sampietro, que es cirujano y amigo. Me ayudó bastante, por suerte”, finalizó.

Por suerte está fuera de peligro y ahora deberá curarse con cremas dado que no son quemaduras importantes.

