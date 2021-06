Sebastián Estevanez deja la actuación: "Fueron veintipico de años fuera de casa"

Sebastián Estevanez sorprendió al contar en el ciclo radial "Agarrate Catalina", La Once Diez, que tiene casi decidido dejar la actuación para dedicarse a otros proyectos personales.

“No, estoy tranquilo. No creo que vuelva con una novela. Estoy tranquilo, disfrutando. Fueron muchísimos años que trabajé, y estoy con unos proyectos personales”, respondió Estevanez ante la consulta en el programa sobre un posible regreso a ficción.

Y aseguró sobre sus nuevos rumbos laborales: “Nada que ver con ficción, son cosas personales que con eso me la rebusco y puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos que es lo que más quiero”.

“Fueron más de veintipico de años fuera de mi casa y está bueno en esta nueva etapa poder disfrutar de mi familia, de mis amigos, hacer deporte, estar más con ellos”, fundamentó el actor.

"¿Esto quiere decir que no pensás seguir con tu carrera de actor?", le insistieron desde el ciclo. "No creo, no creo, no creo", contestó categórico Sebastián. "¿La das por terminada?", se repreguntó. "Noventa y pico por ciento creo que sí", contestó firme él.

Cabe recordar que Ivana Saccani, la esposa de Sebastián Estevanez, está otra vez embarazada. El cuarto hijo del matrimonio viene en camino. Ya son padres de Francesca, Benicio y Valentino.

Desde las redes sociales, el actor compartió una emotiva imagen de la pancita de su mujer y las manos de ambos en forma de corazón para confirmar la linda noticia.

"Más felices no podemos estar! Se agranda la familiaaa! Besoos!", expresó Sebastián pura felicidad en el posteo.