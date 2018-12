Sebastián Estevanez se refirió a la denuncia de Thelma Fardin, quien acusó de violación a Juan Darthés en una gira en Nicaragua de "Patito Feo" en 2009. se refirió a la denuncia de, quien acusó de violación aen una gira endeen 2009.

Juan en "Dulce amor", Telefe, en su momento había declarado que no había visto nada raro en cuanto la denuncia que hizo su también ex compañera El actor, quien compartió elenco conen, en su momento había declarado que no había visto nada raro en cuanto la denuncia que hizo su también ex compañera Calu Rivero

"Es algo que lo tienen que arreglar ellos. Yo estaba en la grabación, pero no estuve ahí. No es algo que yo pueda decirte, no estuve, no sé", opinó por aquel entonces Sebastián.





"Yo no grababa con ellos. Con Calu me crucé pocas veces. Con Juan sí grababa, pero no con ellos (como pareja). Ojalá que puedan hablar y llegar a un acuerdo, si se puede. No es que me estoy haciendo el boludo, te lo juro por mis hijos que no sé", concluía.





Estavanez le pidió disculpas a Rivero por aquellas declaraciones: "Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte.@riverocalu". Lo cierto es que desde Twitter,le pidió disculpas apor aquellas declaraciones: