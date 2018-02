Sebastián, el novio de "La Bomba" Tucumana: "No hubo empujones ni piñas"

Sebastián Escacena, el novio de Gladys "La Bomba" Tucumana se peleó con Lohan en un boliche de Carlos Paz. PrimiciasYa.com se contactó con el novio de la cantante tropical quien dio su versión de lo que pasó en la pista. , el novio dese peleó conen un boliche dese contactó con el novio de la cantante tropical quien dio su versión de lo que pasó en la pista.





"Estaba invitado por el representante de Ulises Bueno, Marcos, al recital de él. Fuimos con el papá de Tyago. Cuando ingresamos temprano, tipo 2.30, éramos uno de los primeros en llegar", comentó el novio de La Bomba. comentó el novio de





"Después él (Lohan) llegó con sus patovicas, me saludó todo bien. Y después compramos un champagne para brindar tranqui entre amigos, él subió los pies arriba de nuestra mesa y le dije: disculpame, esta es nuestra mesa, podés bajar los pies. Y ahí saltó el patovica de él y dice: qué decís".





"Con Lohan estábamos discutiendo pero bien, no pasó nada. El que estaba haciendo grave y agresiva la situción era el patovica de él. Yo creo que quiere prensa y estar en los medios. A nosotros no nos gustan estas cosas", añadió.





gladys bomba tucumana 2.jpg



Y cerró el tema: "No hubo empujones ni piñas. Quedó todo ahí. Hubo una discusión. Nadie de los que estamos alrededor de Gladys queremos esta prensa y de alguna forma no queremos perjudicarla si hacemos algo malo. Creo que si él es cantante me gustaría que se esmere y pueda ser conocido por la música y no por estar metidos en líos siempre. Ya está, no pasó a mayores, está todo bien".





