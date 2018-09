Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Luego que se divulgara el polémico mensaje de WhatsApp en donde Lourdes Sánchez castiga a Laurita Fernández, la mujer del Chato Prada dio el nombre de Sebastián Centeno como la persona que viralizó ese material.





Centeno, es ex booker de Laurita y con muchos años de trabajo en el medio, quedó envuelto en medio del escándalo.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Centeno, quien desde Toronto, Canadá, explicó su versión sobre lo que pasó.





"Mi única verdad es que yo tuve una conversación en privado con Lourdes y este audio fue enviado a mi mejor amigo, esa es mi verdad", confió Sebastián.

Y añadió: "Todo lo demás, lo que digan tendrán que demostrarlo e iré a la Justicia. No tengo más nada para decir. Esa es la pura verdad. Estoy en Canadá tratándome de contactar con personal para que hagan una inspección de mi teléfono. Confío en la vida y confío en la verdad".

"Trabajo hace diez años detrás de las modelos más importantes de la Argentina, jamás se me conoció la cara. Salí públicamente ahora para defender mi trabajo con todo lo que pasó con el Palacio de la oportunidad en el cual el dueño del Palacio es como mi hermano, mi mejor amigo, y estaba en juego mi palabra y honor como productor y booker porque yo fui el responsable de esa campaña", amplió Centeno.





"Les he hecho facturar a las modelos mucho en diez años y jamás salí a hablar, la exposición no es lo mío. Simplemente ese audio lo mandé en modo de confidencia a mi mejor amigo y pongo las manos en el fuego por él, yo creo en él, no le envié a nadie más ningún otro tipo de información".





"Me entrego a la Justicia o a quien sea para que salga la verdad. Jamás vendí ningún audio, me podía hacer hecho conocido mucho antes y trabajo hace diez años. Me corro del show, no me prendo en eso. Es obvio que Cinthia Fernández no me quiere, pero no le falto el respeto a nadie, ni a Lourdes, Cinthia ni Laura", finalizó Sebastián.