¿Se viene un gran escándalo entre Brian Lanzelotta y Marian Farjat?

Puede que estemos ante una nueva guerra entre Brian Lanzelotta y Marian Farjat. Pero esta vez, las cosas están bastante complicadas y pueden llegar a estarlo aún más, si es que la ex Gran Hermano comprueba que su ex, acudió a una falsa pérdida de su teléfono para luego, no responsabilizarse por las fotos que de allí pudieran salir a la luz... y tal parece que son varias.

Resulta que el lunes por la noche, tras la aparición de una foto íntima de Brian en las redes, el muchacho denunció que le habían robado el teléfono. "Se acaba de filtrar una foto mía la verdad q la maldad de la gente no tiene límites q mal por q hay menores q me siguen y es algo privado q debería quedar en lo privado grax a el o la hija de puta q lo hizo me robaron el cel donde tenía cosas privadas como esas".

Tras la declaración del morocho, fue Ana Izaguirre, su novia, quien salió en la misma red a apoyar la denuncia del cantante tropical. "La gente mala me molesta, pero la gente que hace maldades sin dar la cara mas!!! Que fácil es cagarle la vida a una persona por una fucking red social. Todo en la vida vuelve, nunca se olviden de eso! Estén preparados."

Hasta ese momento, nadie sospecharía lo que a Marian comenzaba a cruzársele por la cabeza. La muchacha, sabiendo de antemano que el aparato de su ex podría contener imágenes y videos subidos de tono, protagonizados por ella, se adelantó a la posibilidad de que el presunto robo fuera un ardid de Brian para difundir material íntimo de Farjat a través de Internet.

"Lo único que le digo llegan a aparecer fotos o videos mios actuales q recuerdo sólo haberle envidiado a él cuando éramos pareja y se lo vas a explicar directamente a Burlando #ElQueAvisaNoTraiciona #buenasnoches PORQUE NO LE CREO NI EL HOLA MIRA SI LE VOY A CREER LO DEL ROBO.."

Instantes después, Marian arremetió: "Se quiere hacer el @NatachaJaitt ahora. De repente, ¿te robaron el teléfono, no? ¡Esa ya está quemada bebé! Invéntate una nueva...".

"No pasa nada hay cosas peores", contestó Brian.

Veremos qué sucede... Por las dudas, Marian ya está preparada para iniciar una investigación a través del prestigioso abogado, Fernando Burlando. Esperemos que todo quede en la nada.

