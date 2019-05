¿Se terminó el amor entre Ivana Icardi y Luifa Galesio?

En los 21 días que Ivana Icardi estuvo dentro de la casa de "Gran hermano" en la televisión italiana, la hermana de Mauro tuvo un arrumaco con Gianmarco Onestini.





La joven negó el romance que sí captaron las cámaras y le explicó "la confusión" a su novio Luifa Galesio. A los pocos días el público la eliminó de la competencia y ella volvió con el futbolista con el que publicaron fotos y mensajes en las redes.





Pero parece que todo eso fue una puesta en escena. Desde su cuenta de Twitter Ivana le dedicó un sentido mensaje a otro participante del reality, con fotito de abrazo incluida: "Cuánto echo de menos a mi Henry. La persona que siempre estaba a mi lado, me mantenía y me hacía reír".





Embed Quanto mi manca il mio Henry. La persona che era sempre al mio fianco, tenendomi e facendomi ridere✨ pic.twitter.com/wpvbJMdFAe — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 8 de mayo de 2019





Y, Luifa desde su cuenta de Instagram agregó dos mensajes contundentes: "Las personas fuertes sonríen con el corazón roto, lloran con las puertas cerradas y pelean batallas de las que nadie se entera", y "He estado quebrado, he soportado, he conocido las dificultades, me he perdido, pero aquí estoy, sigo avanzando, volviéndome cada día más fuerte".





Además, desde hace rato no se dedican nada...