Se supo por qué Eliana Mendoza le pedía 60 mil pesos al novio de Florencia Peña

Ángel de Brito insinuó que Florencia Peña y Ramiro Ponce de León estarían siendo extorsionados por 60 mil pesos. El escándalo del "poliamor" continúa sumando nuevos e intrigantes capítulos. Días atrás,insinuó queestarían siendo extorsionados por Eliana Mendoza y mencionó la cifra de

Este miércoles, a través de una nueva filtración de chats, Eliana Mendoza mostró las pruebas con las que pretende no quedar pegada en una extorsión y explicó la verdadero motivo del pedido del dinero.

"Hola, Rami. Te comento, hoy averigüe y quiero hacerme las lolas. El cirujano me programó para los primeros días de octubre y me las conseguirá en menos costo. ¿Vas a poder? Así te digo cómo hacemos. No quiero esperar más, mi amor, por favor. Las quiero, así no me siento tan mal. Me cobran 60 mil todo. Llamame cuando puedas. Odio los mensajes y que me trates así", pudo leerse en las capturas de pantalla mostradas por Tomás Dente en Nosotros a la mañana.

Más tarde, tras mostrar los chats, la salteña aclaró: "Los 60 mil son del monto del honorario del cirujano de Tucumán, Patricio Mamson, ya que Rami me quería regalar a toda costa la cirugía de lolas y ese era el monto pedido. Era una forma de unificar, como hacen muchos machos, la similitud de sus dos amores. Yo de pechocha te juro que no me veía, pero ante su insistencia y el amor que suele cegarnos, estaba dispuesta. Si le mintió a la mina, a la prensa y a los abogados con eso está enfermo de maldad". ¡Tremendo!

