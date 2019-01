Se supo la fecha de casamiento de Romina Pereiro y Jorge Rial

Jorge Rial salió con una mega noticia sobre su vida personal que sorprendió a propios y ajenos. Antes de finalizar el 2018,salió con una mega noticia sobre su vida personal que sorprendió a propios y ajenos.





"Intrusos" contaba en ese momento que el año pintó complicado pero que terminaba de la mejor manera. El conductor decontaba en ese momento que el año pintó complicado pero que terminaba de la mejor manera.





Recordemos que estuvo distanciado de su hija Morena y que debió alejarse de su programa por licencia por algunos meses.





Además, Rial resaltó lo importante de haber formado una familia con Romina Pereiro con quien ya se fue a vivir. Pero Jorge confirmó que casarse sería algo importante como mensaje para sus hijas. La boda sucederá en 2019.

"Nos casamos en abril. Espero que sea una fiesta para amigos y familia, más allá de la repercusión que va a tener ya que él es una persona muy pública. Voy a tratar de que sea lo más íntimo posible y no lo digo de mala onda", indicó la nutricionista en diálogo con Rama Pantarotto en "Enseguida Vuelvo", que va de lunes a viernes de 9 a 11 por FM 98.1, Estudio Playa. En las últimas horas, fue Romina quien reveló la fecha de casamiento:indicó la nutricionista en diálogo conen, que va de lunes a viernes de 9 a 11 por FM 98.1,





Y luego detalló: "Él me pidió matrimonio. Eligió una forma bastante particular, aprovechó en navidad. Se puso de acuerdo con mis hijas, las hijas de él, con mi vieja y mis hermanas. Toda la familia sabía y fue una sorpresa ese día. Me propuso casamiento delante toda la familia, fue hermoso".





