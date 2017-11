Se suicidó uno de los actores de "Veronica Mars" y "Malcolm"

Brad Bufanda, conocido por participar en exitosas series como Veronica Mars y Malcolm in the middle se quitó la vida a los 34 años al saltar de un edificio.





La muerte de la estrella de televisión –que interpretó a Felix Toombs durante las primer y segunda temporadas de Veronica Mars– fue tristemente confirmada por su representante a TMZ.





Bufanda también apareció en otros programas como Evens Stevens, Days of Our Lives, Co-Ed Confidential y CSI: Miami. También participó en la comedia adolescente Cinderella Story de 2004. Su último papel fue en la película Stan the Man la cuál tiene previsto estrenarse el próximo año.





Si bien los detalles que rodean su muerte siguen sin estar claros, se sabe que el actor saltó al vacío desde un edificio y su cuerpo fue hallado sin vida cerca de la 1 de la madrugada del pasado miércoles 1 de noviembre.





Bufanda había dejado una nota suicida que fue encontrada cerca del cuerpo y que estaba destinada a sus familiares. Allí, el joven también les agradecía a las personas de su vida.