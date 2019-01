Se separó el Chapu Martínez: "Nos queremos un montón pero no estamos hoy como pareja"

Ariana, la mamá de su hijo Benjamín, e hizo un descargo en las El instagramer Chapu Martínez terminó su relación con, la mamá de su hijo, e hizo un descargo en las redes sociales sobre su situación.





"Quería comentarles algo que me está pasando hace un tiempo, no es un chiste, viene de lado de la sinceridad. Es algo que vengo masticando hace mucho tiempo y que por supuesto hoy por hoy estamos en común acuerdo de poder comentarlo y decirlo", explicó el mediático en un video.

"No salí a aclararlo por una cuestión de respeto entre ambos y porque no considerábamos el momento. Era un momento de mucho dolor. Es una realidad: hace tres o cuatro meses que no estamos juntos", confirmó Martínez.





Y amplió: "Nos llevamos muy bien, nos queremos un montón. Si la vida en algún momento nos unirá eso no lo sabemos. Hoy por hoy la realidad es que no estamos juntos como pareja".

"Me junté con ella para hablar de esto. Decidimos que lo mejor era que lo suba yo a mis redes ya que tengo mayor repercusión que la que tiene ella. Obviamente los motivos no los vamos a decir, son recontra personales. Nos queremos un montón y nos llevamos re bien que es lo importante para Benjita", finalizó conmovido.





