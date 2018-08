Se separó Andrea Estévez: "La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar"

Fue un año complejo para Andrea Estévez que pensaba dar a luz a su hija en nuestro país pero por recomendación médica no pudo regresar de Estados Unidos donde pasaba unas lindas vacaciones con su ex novio, Juan Manuel García.

"Cuando una más necesita del sostén de su pareja, sus afectos y sus seres queridos, comenzaron a suceder algunas cosas que rompieron mi confianza. La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar. A mí me cuesta y me duele mucho, son cosas que no espero de la persona con la que estoy", contó Estévez.





Según su testimonio, todo cambió cuando fueron a los Estados Unidos y su -ahora- ex pareja se empezó a juntar con personas que la alejaron de ella: "Se rodeó de amistades que están en una etapa inmadura, y esa inmadurez lo fue arrastrando. Estando embarazada de ocho meses, he estado sin verlo durante 16 horas en un día. Lo esperaba y él no venía, me dejó sola literalmente".

"Al principio fue dificilísimo, se te derrumba todo y no entendés nada. No estoy ni siquiera preparada para entrar en detalles porque es el papá de Hanna y es todo muy doloroso. Cuando se rompe la confianza no sabés qué pasa, ese es el tema. Siento que la persona que está conmigo cambió tanto que no la conozco", confesó.