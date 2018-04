Se separaron Pía Slapka y Paul García Navarro

Tras 17 años de amor y con dos hijos hermosos (Benjamín y Gerónimo), Pía Slapka y Paul García Navarro decidieron ponerle punto final a la historia de amor que los unía.

La noticia sorprende a propios y ajenos porque no había ni hay indicio alguno de crisis entre ambos pero el distanciamiento fue confirmado por el entorno de ambos.

"Fue de mutuo acuerdo, sin terceros en discordia y con mucho amor entre ambos", aseguran desde el entorno de la modelo y del empresario dueño de Multitalent.

Embed No va más! La modelo y el empresario se están separando. https://t.co/A0qW2yrMwM — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 12 de marzo de 2018





La información ya la había brindado en horas de la tarde el periodista Lío Pecoraro:

En agosto de 2017, Pía y Paul viajaron a Punta Cana con sus hijos y con el hermano de la modelo para vacacionar en familia. "Fuimos a hacer ocio total, a disfrutar de estar en familia, compartir el tiempo juntos y cortar con la rutina. A relajarnos en el paraiso, dormir y comer rico. Sólo salimos un día del hotel a un shopping cercano porque era el cumpleaños de mi hermano", contaba Slapka.

Embed Vamossss!!! Una publicación compartida de Paul Garcia Navarro (@paulgarcianavarro) el Sep 21, 2017 at 4:41 PDT

"Siempre priorizo acompañar a mis hijos en sus diferentes etapas. Ellos me enseñan a ser madre, porque a veces peco de ser demasiado presente y me lo hacen saber (risas) Paul es un padrazo, súper comprometido, que aprendió a disfrutar de sus hijos; chicos sanos, felices, que disfrutan de su familia. Mis hijos se pelean, pero al mismo tiempo se aman (más risas), juegan juntos y se cuidan y protegen. Con el tío se llevan bárbaro porque no es su padre, pero tampoco otro hermano, así que es como un amigo grande, un cómplice que vino a aportar algo interesante a la familia. Con Paul este año cumplimos 14 años de casados y estamos muy bien, Nuestro amor fue creciendo, madurando y cada día está más fuerte, sin perder la pasión. Nos admiramos. Eso nos permite sobrevivir como pareja", afirmaba por aquel entonces Pía sobre su vínculo con el director de "Multitalent Agency".

Lo cierto es que hoy día ya no están juntos pero mantienen un amor que, seguramente, será de por vida.

Recordemos que la pareja vivió momentos muy felices y que atravesó el mayor conflicto cuando Paul sufrió un infarto hace muchos años y debió ser intervenido de urgencia. Por suerte pudo recuperarse y afrontar los desafíos que la vida le puso.