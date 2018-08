Sol Pérez anunció que se estaba "conociendo" con un futbolista de Días atrás, sin dar a conocer su nombre,anunció que se estaba "conociendo" con un futbolista de River y, al instante comenzaron las pesquisas para averiguar la identidad del gran afortunado que conquistó el corazón de la rubia.

Finalmente, este viernes, el misterio se develó y en Los Especialistas del show, los compañeros de la ex chica del clima llegaron a la conclusión de que el agraciado caballero es Exequiel Palacios.

"Todo el mundo está preguntándome quién es, en el grupo de River todos preguntaban quién era porque nadie lo dice. Él me había preguntado si podía decir que es él... ¡y yo le dije que no!", comentó Sol Pérez a sus compañeros del ciclo del Trece.

"Lo conozco hace bastante. Vino a mi casa un día que tenía mucha fiebre, porque no me creía que no podía verlo por la fiebre, porque le había cancelado tres veces y pensaba que era excusa", aseguró la mediática.

Y continuó: "Entonces, el primer día que me conoció vino a mi casa y yo estaba tirada en la cama abrazada a una frazada, muerta. Pensaba que le estaba poniendo excusas, porque antes sí le ponía excusas", relató luego. ¡Qué viva el amor!

