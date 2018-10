Antonio Gasalla se bajó de la obra que encabezará Peter Alfonso con Paula Chaves en el verano de Carlos Paz. A dos meses de debutar -y apenas un mes después de confirmar su participación-se bajó de la obra que encabezaráconen el verano de





PrimiciasYa.com, Paula dijo ayer que el humorista ya no será de la partida. Y aclaró que "ese comentario mal intencionado se ¡Imaginate si Gasalla va a firmar un contrato con una productora para hacer teatro sin antes haber leído el guion! Es obvio que leyó todo antes de firmar, estaba súper entusiasmado con el proyecto", dijo la mujer de Pedro ante los rumores de que Gasalla no estaba conforme con el libro. ¿Qué ocurrió?, consultada pordijo ayer que el humorista ya no será de la partida. Y aclaró que "ese comentario mal intencionado se cae muy fácil..., dijo la mujer de Pedro ante los rumores de que Gasalla no estaba conforme con el libro.

"Él tiene una película de por medio y se dio cuenta que la película le iba a llevar más tiempo de lo que pensó. Primero había asumido el compromiso con ese proyecto y algo tenía que resignar. Eligió resignar el teatro que tiene otro ritmo y fue la segunda propuesta... La película se adelantó y él es el escritor y guionista", remarcó Paula.





Instagram un divertido video en el que La Abuela le hacía recomendaciones de cómo usar la voz firme para el teatro. Y en el que aprovechan para promocionar la obra que estará en el Teatro del Lago. "Que honor trabajar con vos. Estoy muy feliz (Fueron fundamentales los consejos de la Abuela)", escribió Peter. El 8 de octubre pasado, Pedro había subido a su cuenta deun divertido video en el quele hacía recomendaciones de cómo usar la voz firme para el teatro. Y en el que aprovechan para promocionar la obra que estará en el, escribió Peter.





Y en las últimas horas, Miguel Ángel Pierri, abogado del humorista, habló también con este medio y explicó: "Fue una cuestión artística, pero está todo bien. Recibió el libreto el lunes a la noche, y al verlo quedó sorprendido ya que vio que no tenía manera de incorporar sus personajes, a Soledad ni a La Abuela".





De todas maneras, Pierri dejó abierta la posibilidad de que Gasalla no se baje de la obra: "Él me pidió que no haga más declaraciones, está todo bien y ahora están hablando. Yo estoy con la parte contractual y con otros proyectos artísticos de él. Estoy a full con eso. Tiene la mejor con Pedro, con el Chato y con Hoppe... Ojalá que esté, pero no puedo asegurarlo por ahora".

