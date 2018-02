Se fue al pasto: Â¡Wanda Nara destrozÃ³ a Susana GimÃ©nez!

Wanda Nada compartió una semana en Italia junto a Susana Giménez por la realización de un especial para Telefe, pero al parecer, según comentó en una transmisión en vivo de Instagram, la mediática no quedó conforme con algunos episodios sucedidos durante aquellas jornadas.

Luego de quejarse de la comida, el peluquero de la mujer de Icardi, en indudable complicidad, le preguntó a la rubia si estaba contenta con el camarín: "No. Viene cada piojosa y le dan otro mejor. Me habían ofrecido el otro, pero no me gusta porque tiene olor. Me habían ofrecido el camarín más grande", comentó. "Ah, pero el de Susana dicen que huele a señora grande", disparó el estilista, a pura risa con Wanda.

"Me querían dar un camarín que es de Susana y no sé, no me gustó. Prefiero este chicuelo. Había otro camarín más grande pero no nos gustó el olor que había y nos vinimos acá", concluyó Wanda, quizá hablando en broma, o tal vez no.

¿Le causará gracia a Susana las declaraciones de Wanda? Ya lo veremos...





