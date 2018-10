Se filtraron picantes chats de Nicole a Cubero y Viciconte: "La cag... los dos por descerebrados"

Fabián Cubero contara que bloqueó a Nicole Neumann de WhatsApp por los fuertes mensajes que le envía a él y a su pareja, Mica Viciconte, hoy en "Nosotros a la mañana" ( Luego de quecontara que bloqueó ade WhatsApp por los fuertes mensajes que le envía a él y a su pareja,, hoy en "Nosotros a la mañana" ( El Trece ) mostraron algunos de los tremendos chats que la modelo le escribió a su ex.





Ivana Figueiras. El primero tiene que ver con el reclamo de plata. "¿En estos días no podés comprar los regalos de cumpleaños que tienen mañana? Yo el año que viene no voy a laburar a este nivel...así que empezá a decirles (a las chicas) todo lo que no van a tener y dónde van a vivir, porque el padre no va a cumplir el rol que le corresponde. Ridículo. ¿Le mandás a decirme eso a Indiana? No tenés cara", arranca Nicole. Allí, los mensajes apuntan a Poroto, la exchica " Combate " y a. El primero tiene que ver con el reclamo de plata.arranca Nicole.





El segundo mensaje es ya al día siguiente, después de un audio que le manda Indiana a Cubero, que supuestamente no tiene nada que ver con la discusión de sus padres, ya que las nenas usan el celular de su mamá para hablar con el papá. En este nuevo texto, Nicole vuelve a involucrar a Ivana Figueiras, amiga del jugador y amenaza con ir a la Justicia.

Embed







"¿Encima también mandabas a la c... seca de Ivana? Vos no estás bien de la cabeza, sos otra mala influencia para nuestras hijas lamentablemente. Ninguna persona que hable p... de mí va a pisar ningún lugar de mis hijas (más que tu departamento). ¿Me escuchaste? Que te quede claro porque voy a ir con un juez. Sos tan infeliz que te levantás pensando cómo meterme un dedo en el c... a mí y estás perjudicando a tus hijas. Andá a terapia pibe", arrojó la modelo.





El tercer mensaje apunta directamente a Mica Viciconte, aunque su nombre no aparece, claro, sino que hace referencia a un "gato": "Mis hijas no tienen nada que hacer solas con un gato que no es madre y habla mal de la mamá. Te hubieras llevado a Alejandra si no tenías con quién dejarlas por no sé qué motivo. Esto no va a pasar más. Me voy a encargar judicialmente. Encima hablás intimidades que suponés en tu cabeza con esa mina que mañana nos va a dejar a todos mal parados por un punto de rating. Sos un papanatas realmente, irresponsable e inmaduro", criticó Nicole.

nicole poroto cubero.jpg







En los dos últimos mensajes, la modelo sigue siendo durísima. Se refiere a una nota periodística que dio Cubero y ella desmiente sus declaraciones: "Sos un papelón a la vida. 'La historia no es otra'. Hola, estuvimos un año bien, se podía tener una buena relación. Me hubiera encantado sobre todo por mis hijas. La c... los dos por descerebrados. Ya vas a ver lo que es una buena persona con la que se puede tener trato".





"No des a entender que le mando mensajes a la 'mostra' esa porque no es así. Te los mando a vos que sos el padre de mis hijas como corresponde y hablándote con lógica que perdiste por completo. Como vos dijiste, ya la vida acomoda y muestra sola todo. Es cuestión de tiempo, pobre de vos. Lo feo que te estás equivocando. Espero no debas arrepentirte por el resto de tu vida. Porque las cosas están plasmadas en una TV. Quién las dijo y no dijo y quien actuó de qué manera. Tus hijas sabrán todo", cerró.