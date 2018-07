"Escuchame... seriamente, o sea, a mí... lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada, pero es un papelón, de verdad, eh... O sea, a mí no me da bronca, no me da más que la vergüencita ajena de ser tu ex. El papel que estás haciendo realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo. Es decadente, o sea... La tribunita de Guido, en el programita de Moria, Intrusos... o sea...", se escucha decir en el audio.

"Realmente pensá en un futuro, ¿en qué querés apuntar?... Una carrera seria... O sea... no estás apuntando bien, perdiste el norte por completo, te lo digo de onda", finaliza el material.



Esto agrega un nuevo ingrediente más en las diferencias que existen entre ellos. Ambos son padres de tres pequeñas Indiana, Allegra y Sienna.





¿Es o no Nicole?

Endifundieron un mensaje que la modelo Nicole Neumann le habría enviado al futbolista, su ex marido.