Se difundió un nuevo audio de Lautaro Teruel: "Ahora veo nenitas y no me pasa nada"

Lautaro Teruel, el hijo del "Nochero" Mario Teruel, fue imputado y detenido por violar a una nena de 6 años en dos oportunidades en Salta. En las últimas horas se filtró un nuevo audio en el que el joven se confiesa y cuenta hechos lamentables de cómo "sufría" esas cosas. , el hijo delfue imputado y detenido por violar a una nena de 6 años en dos oportunidades enEn las últimas horas se filtró un nuevo audio en el que el joven se confiesa y cuenta hechos lamentables de cómo "sufría" esas cosas.





"Tengo un primo que es el que me enseñó todas estas pelotudeces. Él siempre me decía 'si ves durmiendo a tu prima...'. Hoy en día lo veo y sigue siendo igual. Lo hablé de mil maneras con él, pero el loco tiene ese chip y si él no decide cambiarlo le va a pasar algo parecido a lo mío o va a venir una mina y va a decir este es un culiado", reveló.





"Ahora veo a las nenitas y no me pasa nada. No es que sigo ahí, como qué onda... si tuviese dudas de una pendeja le digo a mi viejo 'che, ayudame' o voy a un loquero o voy en cana, digamos. Y no quiero ninguna de las dos. Pero algo con lo que sí he luchado después de lo tuyo y luché bastante tiempo, dos años tres años ponele, de que veía una pendeja y me quería alzar", confesó.

Y siguió: "Después pasó el tiempo y me di cuenta que nada que ver, cualquiera... si tengo cien minas para garchar si quiero y me voy a ir a buscar a una nenita, nada que ver, aparte una nena que no tiene noción de nada, que no tiene por qué enterarse de esas cosas o experimentar esas cosas... Los primeros años sí me costó y hoy en día no... tengo mi casa repleta de niñas y niños y la mejor, los trato como una hermanita, digamos".





Mario Teruel, integrante de " "Me sacó un re peso porque decirle a mis viejos era un bajón. Ese día estuvieron cero onda y al otro día me agarró mi viejo, al principio me bardeó un toque pero después le dije que necesitaba hablar con vos (la víctima) porque sabía que la había moqueado, que era algo con lo que venía luchando hacía mucho tiempo y que hoy en día considero que no lucho con eso", detalló. Además, Lautaro reveló que su padre,ntegrante de " Los Nocheros ", estaba al tanto de lo ocurrido.detalló.