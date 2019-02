¡Se destapó Jana Maradona!

Jana Maradona, la hija de Diego, se encuentra en la costa argentina y, en las 煤ltimas horas, la morocha incendi贸 Instagram con una imagen para el infarto, donde se la ve luciendo una micro bikini roja.

"Creo que mi feed merec铆a una buena foto en mallita. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea .Mueve ese poom-poom, girl (girl). Es un asesina, cuando baila quiere, que to' el mundo la vea. I like your poom-poom, girl. Pd: ignoren los cables esos que no tuve manera de sacarlos y un poco me chupaban un huevo tambi茅n", escribi贸 Jana en la postal.

Cabe destacar que relaci贸n de Diego con Jana "est谩 intacta". Desde que la reconoci贸 y se encontraron a mediados de 2016, tienen un v铆nculo muy estrecho y se ven con regularidad.

