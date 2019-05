Primiciasya.com contó la noticia de la historia de amor naciente entre Mercedes Funes y Cecilio Flematti y hoy, dos años después, también puede confirmar que los chicos decidieron casarse. Por ese entonces,contó la noticia de la historia de amor naciente entrey hoy, dos años después, también puede confirmar que los chicos decidieron casarse.





Sin ir más lejos, la pareja ya se puso en contacto con Mariana Philip, wedding planner de la firma Event Planner, para la organización de la boda.

"Me contactaron Mercedes y Cecilio para comenzar a organizar su boda. Es aun muy reciente, estamos empezando a pensar en lugares para hacer el casamiento, conversando acerca de la idea que ellos tienen, pensando en el diseño de la boda", confirmó Mariana Philip a Primiciasya.com.





En tanto, no hay una fecha definida aunque el rumor fuerte al que tuvo acceso este portal habla de noviembre de este año. Sin embargo, la wedding planner no lo confirma: "No tenemos fecha confirmada".

Por último, la organizadora dijo que es amiga de Mercedes y que se conocen desde hace muchos años. "Mercedes me conoce hace muchos años, es una persona muy querida por mí, me llamó y enseguida nos encontramos para comenzar a conversar", finalizó.





¡Felicidades, chicos!

El trabajo los unió. Si bien ambos se dedican a cosas distintas, los dos forman parte de los medios de comunicación. Ella es actriz y él es periodista y conductor. Y tras compartir algunas notas radiales, el amor fluyó de manera inesperada en 2017.